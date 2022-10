Heerenveen en ADO Den Haag worstelen met amateurs, maar bekeren toch door

Maar na een half uur spelen leek dat er dik in te zitten. Hoek schoot namelijk uit de startblokken en via Steve Schalkwijk en Rik Imkens kwam de ploeg op een 2-0 voorsprong.

Heerenveen kende een hele zware avond in Zeeuws-Vlaanderen. Van tevoren had trainer Kees van Wonderen nog benadrukt dat verliezen van een amateurclub niet mocht gebeuren. "Dan sta je met grote letters op teletekst. Dat moeten wij voorkomen."

Heerenveen heeft op bezoek bij HSV Hoek een bekerblamage afgewend. De Friezen hadden een verlenging nodig om met de Zeeuwse amateurploeg af te rekenen en wonnen uiteindelijk met 4-2. Ook ADO Den Haag had in de eerste ronde van de beker moeite met een amateurploeg.

Dat was na rust niet anders en in de 50ste minuut schoot Givan Werkhoven de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Daarna richtte ADO zich eindelijk echt op en binnen vijf minuten ging het van 2-1 naar 2-3.

ADO Den Haag heeft zich ook met pijn en moeite geplaatst voor de tweede ronde. Op bezoek bij de amateurs van Excelsior '31 hing een verrassende uitschakeling in de lucht, maar de ploeg van trainer Dirk Kuijt knokte zich terug en won: 3-2.

Daarin kwam het via opnieuw Al Hajj op voorsprong. Kort voor het laatste fluitsignaal voltooide de Zweedse aanvaller zijn hattrick voor Heerenveen, dat het duel met tien man eindigde na een rode kaart van Tibor Halilovic.

In de absolute slotfase was Werkhoven nog héél dicht bij de gelijkmaker, maar hij miste oog-in-oog met keeper Luuk Koopmans. ADO hield uiteindelijk stand en bekert door: een flinke opluchting voor de Hagenezen, die zich na de slechte competitiestart eigenlijk geen bekerflater konden veroorloven.

In Harkema kwam Volendam na een kwartier op voorsprong door Imran Nazih. De amateurs kwamen op gelijke hoogte door Jhurrey Margaritha. Nog voor rust leidde de formatie van trainer Wim Jonk opnieuw. Nu kwam het doelpunt op naam van Robert Mühren.

Volendam heeft het in het bekerduel bij Harkemase Boys maar even moeilijk gehad. Aanvankelijk kwamen de amateurs nog wel terug van een achterstand van 1-0, maar daarna stelde de club uit de eredivisie orde op zaken. Volendam won met 5-1.

Kökçü velt Willem II

Willem II is door FC Eindhoven uit het bekertoernooi geknikkerd. De Tilburgers kwamen een vroege goal van Ozan Kökçü niet meer te boven (1-0).

FC Eindhoven draait dit seizoen (met een derde plek in de competitie) beter dan Willem II (de nummer zes van de eerste divisie) en dat was in de openingsfase ook te zien.

Sterker: na twee minuten lag de bal er al in. Ozan Kökçü, broer van Feyenoorder Orkun Kökçü, dribbelde door de Tilburgse defensie en schoot raak.