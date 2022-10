Twee gewonden bij schietpartij in centrum van Amsterdam

In het centrum van Amsterdam zijn twee gewonden gevallen bij een schietpartij op de Oude Turfmarkt. Omstanders zeggen tegen stadsomroep AT5 dat ze drie of vier knallen hoorden.

"Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is, maar we gaan op dit moment niet uit van een gerichte actie", zegt de politie.

Via Burgernet zijn de signalementen van twee verdachten verspreid.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het centrum van Amsterdam wordt opgeschrikt door een schietincident. Afgelopen weekend raakten ook twee mensen gewond bij een schietpartij op het Centraal Station.