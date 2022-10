Jeugdbeschermers lopen steeds vaker vast op vechtscheidingen

Wanneer de rechter de jeugdbescherming erbij haalt, vertelt Manuelle, "zitten ouders al in de 'we gaan samen ten onder'-fase". De voormalige geliefden gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer.

Geregeld besluiten kinderrechters de hulp van een jeugdbeschermer in te roepen. Die krijgt dan een vaak ondankbare taak. "Meestal is de ruzie al zo ver geëscaleerd dat het niet meer realistisch is om een verandering bij de ouders te verwachten", zegt jeugdbeschermer Manuelle. Om privacyredenen gebruikt ze alleen haar voornaam.

Jaarlijks gaan in Nederland de ouders van ongeveer 70.000 minderjarige kinderen uit elkaar. Ruim 7000 scheidingen worden gezien als een complexe scheiding of vechtscheiding. Ouders hebben dan aanhoudende, ernstige conflicten en verliezen het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog. Naar schatting hebben jaarlijks tussen de 10.000 en 14.000 kinderen ernstige hinder van de scheiding van hun ouders.

De jeugdbescherming voert deze maanden actie omdat ze al het werk simpelweg niet meer aankan. Elke jeugdbeschermer heeft twee keer zoveel gezinnen als eigenlijk verantwoord is, meldt vakbond FNV. In 60 tot 70 procent van de gezinnen die jeugdbeschermers begeleiden, is er sprake van een complexe scheiding, aldus het ministerie van Justitie.

De jeugdbeschermers schakelen voor de gezinnen hulp in, maken afspraken over de omgang met de kinderen en proberen ouders aan die afspraken te houden. Een vaak schier onmogelijke opdracht, zegt Manuelle. "Beide ouders doen in de praktijk vaak hun uiterste best om mij een kant te laten kiezen. Je moet goed opletten om zelf geen onderdeel van het conflict te worden."

Ook in het gezin van Iris moest de jeugdbescherming ingrijpen. Maar die had nauwelijks oog voor de kinderen, zegt ze: