Race tegen de klok: Pogba maand voor WK terug op veld, streep door Kanté en Jota

Paul Pogba houdt nog steeds hoop op het wereldkampioenschap. De Fransman heeft dinsdag een deel van de groepstraining van Juventus afgewerkt. De middenvelder is op de weg terug na een operatie aan zijn rechterknie. Hij is dit seizoen nog niet in actie gekomen.

Juventus heeft nog niet bekend gemaakt wanneer Pogba weer kan spelen. Italiaanse media verwachten dat hij begin volgende maand zijn rentree kan maken. Dat is mogelijk goed nieuws voor Didier Deschamps. De bondscoach maakt op 9 november zijn WK-selectie van 26 spelers bekendmaakt.

Streep door Kanté en Jota

Deschamps meldde eerder op de dag dat het WK voor N'Golo Kanté te vroeg komt. De middenvelder van Chelsea staat nog weken aan de kant met een spierblessure. "Zijn herstel gaat tot na het wereldkampioenschap duren", zei Deschamps.