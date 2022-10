Europees Parlement verwerpt opnieuw begroting van grenswacht Frontex

"We kunnen niet langer tolereren dat er publiek geld gebruik wordt om Europese en internationale wetten te schenden", zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) in een persverklaring . Parlementslid Lara Wolters (PvdA) schrijft dat ze hoopt dat de afkeuring van de begroting leidt tot een cultuurverandering bij het grensagentschap. "Frontex hoort niet alleen onze EU-buitengrenzen te beschermen, maar ook de mensenrechten van iedereen die zich daar bevindt."

Het Europees Parlement heeft voor de tweede keer de jaarrekening over 2020 afgekeurd van de Europese kust- en grenswacht Frontex. Parlementsleden die niet met de begroting hebben ingestemd, vinden dat Frontex nog steeds onvoldoende doet tegen de mensenrechtenschendingen aan de grenzen van de Europese Unie. Om die reden verwierp het parlement ook in mei al de jaarrekening, die 754 miljoen euro bedraagt.

Frontex is verantwoordelijk voor de Europese grensbewaking. Het agentschap ligt al jaren onder vuur vanwege de rol die het speelt bij het op illegale wijze terugduwen van migranten. Dat terugduwen gaan niet zelden gepaard met geweld. Hoe dat gebeurt, en welke rol de Turkse en Griekse grenswacht daarbij spelen, is te lezen in dit artikel dat we er eerder over schreven.

De stemming over de begroting was daags nadat er nabij de grensrivier Evros tussen Griekenland en Turkije 92 naakte mannen waren aangetroffen door de Griekse grenswacht. Een aantal van hen was gewond. In augustus werden zo'n 38 migranten aan hun lot overgelaten op een onbewoond eiland op diezelfde grensrivier. Een 5-jarig meisje kwam toen om het leven.

En in februari trof de Turkse kustwacht de naakte lichamen aan van negentien doodgevroren migranten, ook nabij die rivier. Griekenland en Turkije wijzen in alle gevallen naar elkaar als schuldigen.

Illegaal

De afgelopen jaren kwamen tal van berichten naar buiten over migranten die met geweld buiten de grenzen van de EU werden gehouden door Europese lidstaten. Deze pushbacks zijn illegaal, omdat het in strijd is met Europese migratie- en asielwetgeving en omdat er fundamentele mensenrechten worden geschonden.

In april stapte de toenmalig directeur van Frontex al op vanwege de rol die het grensagentschap bij de pushbacks speelde. Hoge ambtenaren van Frontex hielpen mee dit geheim te houden, zo bleek vorige week uit een rapport van de Europese fraudewaakhond OLAF.

Daarnaast heeft Frontex onjuiste informatie gedeeld met het Europese Parlement en de Europese Commissie. Dat zijn de twee Europese instituties die verantwoordelijk zijn voor het controleren van Frontex.