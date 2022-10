Politie zoekt overdag verder naar vermist meisje en begeleidster

Vandaag werd ook met politiehelikopters gezocht en vanochtend werd een Amber Alert uitgegeven. Een Amber Alert wordt verstuurd door de politie om uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is. De melding wordt jaarlijks zo'n één à twee keer verstuurd. Ook in het televisieprogramma Opsporing Gezocht werd aandacht aan de zaak besteed. Er werden onder meer foto's getoond van Hebe en haar begeleidster. Mensen die de zwarte Picanto hebben gezien werd opgeroepen contact op te nemen met de opsporingstiplijn.

Het meisje was met haar begeleidster vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Ze heeft vanwege haar conditie 24 uur per dag zorg nodig en zou naar huis worden gebracht in Vught, ruim 30 kilometer verderop, maar daar is ze nooit aangekomen. Het meisje draagt een paarse rugtas, een felroze jas en een zwarte rok.

NOS-verslaggever Edwin van den Berg was vandaag in de buurt van Waspik, ten oosten van Raamsdonksveer. "De snelste manier om van Raamsdonksveer naar Vught te rijden is via de A59. Maar daarnaast heb je veel hoge dijkweggetjes met water ernaast."

De Telegraaf sprak met een vriend van de begeleider van het meisje, over wat er gebeurd kan zijn. "Ik weet één ding zeker: Sanne zou Hebe nooit wat aandoen. Er is niemand die zo veel van Hebe houdt als Sanne. Ze heeft zichzelf ook niets aangedaan."

Volgens hem zijn er twee scenario's. "De eerste is dat ze van de weg is gereden en ergens is of te water is geraakt. Of ze zijn beiden meegenomen tegen hun wil", zegt hij. Volgens hem is de telefoon van Sanne uitgevallen. Dat noemt hij opmerkelijk. "Ze heeft haar telefoon altijd aanstaan en zorgt dat die ook altijd is opgeladen. Sanne is heel punctueel. Ze slaat ook nooit een medicijnenronde over voor Hebe."

Het meisje heeft volgens de politie "een bijzondere motoriek, loopt wankel met de voeten naar buiten en heeft scoliose".

Familie is dankbaar voor steunbetuigingen

De familie van het meisje laat in een verklaring weten dankbaar te zijn voor de steunbetuigingen die ze hebben ontvangen en benadrukt dat het meisje en haar begeleidster "een bijzondere band" hebben. "De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden."

De familie wil niet speculeren over wat er precies gebeurd zou kunnen zijn. "De politie is nog volop met de zoektocht bezig."