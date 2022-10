Europese Commissie wil met reeks voorstellen energie-impasse doorbreken

De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gedaan om de hoge energieprijzen te drukken, in een poging de al maanden durende patstelling tussen EU-landen te doorbreken. Donderdag en vrijdag is er in Brussel een EU-top. De regeringsleiders van alle landen moeten het dan nog eens worden over de plannen.

Als het aan de Europese Commissie ligt, gaan EU-landen samen gas inkopen. Ook moet er een andere richtprijs voor vloeibaar gas (lng) komen. Verder wil de Commissie een beter vangnet als de crisis zich verscherpt en huishoudens en ziekenhuizen bijvoorbeeld zonder energie komen te zitten.

Eerder nam de EU al maatregelen tegen de hoge energieprijzen. Volgens Commissievoorzitter Von der Leyen zijn de landen inmiddels goed voorbereid voor komende winter. De gasvoorraden zijn op peil. Het is daarom nu het moment om verdere stappen te zetten naar wat zij noemt een Energie-unie.