Hoogleraar Universiteit Leiden weg vanwege pestgedrag en machtsmisbruik

Een hoogleraar van de Universiteit Leiden heeft zich lange tijd schuldig gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag tegenover collega's. Het ongewenste gedrag van de hoogleraar kwam aan het licht nadat meerdere medewerkers bij de decaan klachten over hem hadden ingediend.

Een onafhankelijke klachtencommissie heeft de beschuldigingen beoordeeld en gegrond verklaard. De universiteit heeft daarom besloten dat de man niet meer aan het werk mag. Daarnaast mag de hoogleraar geen promovendi meer begeleiden en in de toekomst mag hij ook geen gebruik meer maken van de voorzieningen die hoogleraren en emeritus-hoogleraren hebben.

Volgens een woordvoerder is er geen sprake van ontslag: "Dat is een arbeidsrechtelijke kwestie en heeft ook met leeftijd te maken", zegt ze bij Omroep West.

"We moeten het beter doen"

Voorzitter Annetje Ottow van de Universiteit Leiden zegt geschrokken te zijn: "We kijken scherp naar de lessen die we als universiteit hieruit moeten leren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst eerder aandacht wordt gegeven aan ongewenst gedrag, ook in de vorm van preventie. Met het vaststellen van het ongewenste gedrag en het naar huis sturen van de hoogleraar zijn we er niet. We doen al veel, maar moeten het echt nog beter doen."