Vertessen, Conçeiçao en 'Kvaradona': Jong Oranje treft België, Portugal en Georgië op EK

Jong Oranje was eind september in een oefenduel nog met 2-1 te sterk voor Jong België, dat met Aster Vranckx (AC Milan), Yari Verschaeren (Anderlecht) en PSV'ers Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko aantrad.

Nederland was op basis van de coëfficiëntenranglijst ingedeeld in pot 2, samen met Engeland, Italië en Roemenië. De loting werd verricht door Roemeens international Ianis Hagi (zoon van Gheorghe Hagi) en voormalig Georgisch international Aleksandr Jasjvili.

Tijdens dat EK staat niet alleen de Europese titel op het spel. De beste drie landen plaatsen zich bovendien - naast gastland Frankrijk - voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

De openingswedstrijd van het EK onder 21 is op 21 juni in Boekarest, de finale wordt op 8 juli gespeeld in Batoemi. Het Roemeense Cluj-Napoca, Boekarest en het Georgische Batoemi, Kutaisi en Tbilisi zijn de andere speelsteden.

Titelverdediger is Duitsland, dat in maart 2021 bij de EK in Hongarije en Slovenië in de halve finales te sterk was voor Jong Oranje. Spanje en Italië zijn met elk vijf titels recordhouder.

Jong Oranje heeft twee Europese titels op zijn palmares. Met Foppe de Haan als bondscoach was Nederland in 2006 in Portugal en in 2007 in eigen land de sterkste.