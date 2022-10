Eredivisieclubs bereiken half miljoen mensen met maatschappelijke projecten

De achttien eredivisieclubs hebben in het seizoen 2021/2022 met maatschappelijke projecten bijna een half miljoen mensen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de Eredivisie CV.

Het ging in totaal om 153 sociaal-maatschappelijke projecten op gebied van onder meer leefstijl, gezondheid, verbinding en integratie, waarbij geregeld ook voetballers een rol speelden. De clubs gaven er in het corona-seizoen ruim 4,5 miljoen euro aan uit.

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, is uiteraard in zijn nopjes met de uitkomsten: "Het laat zien dat voetbal echt veel meer is dan alleen die negentig minuten op het veld. En dat je, als je met het logo van een club een pleintje oploopt, mensen stimuleert om gezond te eten en wat meer te bewegen."

Inclusie en discriminatie

Voetbalclubs zetten zich al zo'n twintig jaar met dergelijke projecten in voor de samenleving, maar de afgelopen jaren is de aanpak geprofessionaliseerd en zijn de thema's diverser. Zo is, zeker de afgelopen tijd, inclusie en de aanpak van discriminatie actueel, zowel op de tribunes als in de maatschappij.

Voetbal kan daarbij volgens De Jong een belangrijke rol spelen: "Op het veld is het voetbal de meest inclusieve samenleving van Nederland, het is hartstikke divers wat er op het veld staat. Daarbuiten kan het nog een stuk inclusiever. Voetbalclubs kunnen mensen bereiken die andere instanties, zoals de politiek, de overheid en de gemeentes, niet bereiken."