Jaarbeurs stelt bouwplannen bij wegens hoge bouw- en energiekosten

De Utrechtse Jaarbeurs schrapt in eerder gemaakte nieuwbouwplannen. Volgens de directie zijn de in 2019 gemaakte plannen financieel niet langer houdbaar.

"Er is sprake van sterke inflatie, zeer hoge energieprijzen en fors stijgende bouw- en financieringskosten", zegt directeur Jeroen van Hooff bij RTV Utrecht. Ook wijst hij op marktveranderingen in de event- en beurswereld, waarbij andere eisen worden gesteld aan de flexibiliteit en inrichting van de hallen.

Drie jaar geleden, vlak voor de coronacrisis, presenteerde de evenementenlocatie een ambitieus nieuw ontwerp voor de hallen en het omringende gebied. Er werd gerept van "een nieuw icoon voor Nederland, of zelfs Europa" en over een "stadsoase".

Geen park op het dak

Zeker twee onderdelen uit het plan worden geschrapt: een groen park op het dak van de hallen en het creëren van een deels verdiepte, inpandige logistieke straat door het complex. De Jaarbeurs is nog bezig met een nieuwe ontwerp. Vooralsnog blijft het voornemen eind volgend jaar met de bouw te starten.

De gemeente Utrecht is teleurgesteld. De wijk rondom de Jaarbeurs wordt ook vernieuwd en het evenementencomplex speelt daarin een rol.

"Hoe logisch de redenen ook zijn, het is het ontzettend jammer dat de Jaarbeurs de bouwplannen moet herijken", zegt wethouder Eelco Eerenberg. "We blijven uiteraard in gesprek met de Jaarbeurs over de nieuwe plannen en hoe deze bijdragen aan een fysieke en sociale verbetering van de stad."