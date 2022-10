PvdA-bestuur handelde 'onzorgvuldig' in zaak-Van Dijk, sancties geschrapt

Het bestuur van de PvdA heeft onzorgvuldig gehandeld in de zaak rond Kamerlid Gijs van Dijk die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat concludeert de beroepscommissie van de PvdA, die de sancties tegen Van Dijk vernietigt.

De beroepscommissie vindt dat het partijbestuur niet duidelijk heeft kunnen maken dat het gedrag van Van Dijk invloed heeft gehad op zijn politiek functioneren, meldt EenVandaag. Ook is de commissie kritisch omdat partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent Van Dijk geen mogelijkheid tot wederhoor heeft geboden toen hij werd berispt.

Extern onderzoeksbureau

Van Dijk stapte in februari op als Kamerlid, nadat vrouwen hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag. De PvdA concludeerde deze zomer, na onderzoek door een extern onderzoeksbureau, dat Van Dijk zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Naar aanleiding van het rapport bepaalde het partijbestuur dat Van Dijk vier jaar lang niet kan terugkeren als Kamerlid voor de partij en ook geen andere functies binnen de PvdA mag bekleden. Die sancties zijn nu dus ongedaan gemaakt.

De beroepscommissie hekelt het feit dat het bestuur geen inzage heeft willen geven in het onderzoeksrapport. "Het gevolg hiervan is dat de commissie niet van de juistheid van het rapport kan uitgaan", citeert EenVandaag de beroepscommissie.

Aangifte

Van Dijk laat weten dat hij blij is om "eindelijk" steun te voelen vanuit de partij. "Ik herken mij totaal in de door de commissie geconcludeerde onzorgvuldigheid in dit hele proces." Van Dijk zegt verder aangifte te gaan doen tegen het onderzoeksbureau vanwege "procedurele nalatigheden".

Partijvoorzitter Sent verdedigt in een reactie dat de beroepscommissie geen inzage heeft gekregen in het onderzoeksrapport. "De vertrouwelijkheid en de werkwijze van het rapport waren op voorhand besproken", aldus Sent. "Met alle betrokkenen, dus ook met Gijs van Dijk." Volgens de voorzitter staan de conclusies van het rapport niet ter discussie.

Het is nog onduidelijk of Van Dijk weer terug de Kamer in kan komen voor de PvdA. In theorie zou hij de plek in kunnen nemen van Khadija Arib, die naar verwachting binnenkort officieel vertrekt als Kamerlid.