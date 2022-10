Helft kantoorgebouwen voldoet niet aan energiezuinige norm

Ongeveer de helft van de kantoren in Nederland voldoet nog niet aan de norm voor energiezuinigheid. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. A++ is het beste label, G het slechtste.

Dat gaat niet lukken, schrijft minister voor Volkshuisvesting De Jonge aan de Tweede Kamer. Van de kantoren voldoet nu 50 procent, terwijl 39 procent nog geen label heeft en 11 procent een label D, E, F of G heeft. De minister verwacht dat ruim de helft van de kantoren op 1 januari het juiste label heeft.

Vooral kleine maatschappelijke organisaties, zoals culturele instellingen, sportverenigingen en dorpshuizen lopen achter met verduurzamen. "Het is voor deze groep lastig te bepalen welke maatregelen verstandig zijn om te nemen en hoe die te financieren", schrijft De Jonge.

Zo'n honderd organisaties met veel vastgoed krijgen uitstel, mits ze een plan hebben om hun gebouwen de komende jaren wel duurzamer te maken. Andere kantoren zullen gewoon aan de verplichting moeten voldoen. De Jonge dringt er bij gemeenten op aan om te handhaven. In het uiterste geval kan een kantoorpand worden gesloten.

Overheidsgebouwen

Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat ook minstens 275 overheidsgebouwen nog niet aan de norm voldoen. Ze hebben energielabel D of lager. Vijf jaar geleden is in het Bouwbesluit vastgelegd dat ze vanaf 1 januari minimaal label C of hoger moeten hebben.

De gegevens zijn afkomstig uit openbare data van de rijksoverheid. In totaal staan 2707 gebouwen in het bestand. Van 918 gebouwen is niet bekend welk energielabel ze hebben, van 1789 wel. Van die 1789 gebouwen voldoen er 277 niet aan de norm van label C of beter.