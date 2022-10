Doelman Scherpen weken buitenspel met knieblessure

Scherpen verliet het veld in Leeuwarden na een ogenschijnlijk onschuldige vangbal en werd vervangen door Daan Reiziger.

Vitesse kan de komende weken geen beroep doen op Kjell Scherpen. De 22-jarige keeper heeft in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur een knieblessure opgelopen. Hij wordt deze week nog geopereerd.

Vitesse huurt Scherpen dit seizoen van Brighton & Hove Albion. De club uit Arnhem speelt voor het WK in Qatar nog tegen Kozakken Boys (beker), Scherpens oude club FC Emmen, Sparta Rotterdam, Ajax en Go Ahead Eagles.

Scherpen is ook de vaste doelman van Jong Oranje en plaatste zich onlangs ongeslagen voor het EK in Georgië en Roemenië in juni en juli 2023. Vanavond vindt de loting plaats voor dat EK.