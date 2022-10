Minder mensen met betalingsproblemen, maar stijging bij jongeren

Er zijn steeds minder mensen met een betalingsprobleem, meldt het Bureau Krediet Registratie (BKR). Eind augustus kampten ruim 538.000 mensen met een betalingsachterstand van meer dan twee maanden die bij het BKR stonden geregistreerd. Een jaar geleden waren dit er 632.000. Ook het aantal mensen met kredieten nam af.

Onder jongeren is er wel een toename.

Er wordt hierbij gekeken naar consumptieve kredieten hoger dan 250 euro, zoals persoonlijke leningen, telefoonkredieten of hypotheken. Als een krediet twee maanden na dato nog niet is betaald, wordt het een betalingsprobleem, zegt het BKR.

Het BKR spreekt van een opvallende, aanhoudende daling in een tijd van inflatie en hoge energieprijzen. "De berichten over de inflatie en koopkracht stemmen somber. Toch zien wij dit nog niet terug in onze cijfers. Het lijkt erop dat mensen nog steeds in staat zijn hun leningen en vaste lasten op tijd de betalen", zegt Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van het BKR.

De daling begint wel af te nemen. Maar ook in het derde kwartaal van dit jaar is geen groei in betalingsproblemen te zien.

Problemen bij jongeren

De afname geldt niet voor alle leeftijdsgroepen. Bij jongeren van 18 tot en met 24 jaar nemen de betalingsproblemen juist toe (een plus van ruim 16 procent). Ging het een jaar geleden om 31.000 jongeren, nu om 36.000.

Het bureau heeft geen verklaring voor de stijging onder jongeren. Ze hebben over het algemeen wat minder grote kredieten dan mensen die in een andere levensfase zitten, zegt het BKR.