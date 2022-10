Manager Bracke (53), geschorst om grensoverschrijdend gedrag, maakt einde aan zijn leven

Rensters van wielerploeg Doltcini-Van Eyck voor de Amstel Gold Race. - Getty

De noodkreet van twee wielrensters, de Amerikaanse Sara Youmans en de Française Marion Sicot, in de zomer van 2020 deed veel stof opwaaien. Youmans vertelde in een interview in de Franse krant L'Équipe dat ze bij de onderhandelingen over een nieuw contract verzocht werd om foto's in bikini te sturen. Sicot verklaarde dat zij vanaf 2018 regelmatig foto's van zichzelf in ondergoed moest sturen. "Ik ben iemand van de oude stempel. Aan een foto van de benen zie ik of iemand fysiek in orde is", was het verweer van ploegmanager Bracke. "Maar in deze tijden van #metoo is dat dus niet de slimste zet geweest. Daar word ik nu op afgerekend". De UCI dacht daar anders over en legde Bracke in 2021 een schorsing van drie jaar op.

'EPO vanwege druk' Sicot zat op het moment van de zaak-Bracke zelf een schorsing uit vanwege EPO-gebruik. Volgens de Française ging ze over tot het verboden middel om haar ploegbaas te behagen. "Ik wilde mijn sportdirecteur Marc Bracke een prestatie tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen en ik in het team kon blijven", vertelde ze. "Ik was, door de druk die ik voelde, in een depressie beland." Dat kwam haar op een reprimande te staan van landgenote Pauline Ferrand-Prévot. "Doping mag nooit als oplossing gezien worden. Zelfs als er een verklaring voor is, zijn we volledig verantwoordelijk voor onze beslissingen en onze acties", was de repliek van de meervoudig wereldkampioene. "Richard Virenque is de karikatuur geworden van de doping-renner met zijn excuses over dopinggebruik zonder vrije wil. Dit lijkt er op. Je kijkt zelf op internet, je koopt EPO, je ontvangt het en ontdekt zelf hoe de injectie werkt. Het stoort me dat de oorzaak van deze acties bij iemand anders komen te liggen