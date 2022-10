Voorzitter ontneemt PVV-senator het woord vanwege opmerking 'vijfde colonne'

De fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, Marjolein Faber, mag niet meer het woord voeren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Voorzitter Jan Anthonie Bruijn ontnam haar het woord, nadat zij premier Rutte had gevraagd of "de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit".

De term 'vijfde colonne' verwijst naar groepen die heimelijk voor een vijand werken en een land ondermijnen. Faber gebruikte de term, omdat volgens haar "het Nederlandse volk zich verraden voelt". Dat vond Bruijn te ver gaan.

Hij vroeg haar de opmerking terug te nemen, maar dat weigerde ze. Volgens Faber had ze alleen maar een vraag gesteld. Daarop besloot de voorzitter haar het woord te ontnemen. "Ik constateer dat u zwaar beledigende taal heeft gebruikt in de richting van onze gast." De PVV-fractieleider uitte zich volgens Bruijn al eerder beledigend tijdens het debat.

Ruime steun voor voorzitter

Fabers partijgenoot Alexander van Hattem vroeg nog een hoofdelijke stemming aan over het besluit van Bruijn, maar daaruit bleek dat een ruime meerderheid van de senaat de voorzitter steunde. Ook een voorstel om het debat te schorsen haalde het niet.

Daarna werden de beschouwingen, het debat over de Miljoenennota van het kabinet, voortgezet. Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer kan een ander lid van de PVV-fractie nog het woord voeren tijdens het debat, maar de vraag is of dat zal gebeuren. Na het besluit van de voorzitter hebben alle vijf de fractieleden de zaal verlaten.

Faber had het ook al eens aan de stok met vorige voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol. Die greep in toen de senator haar collega's bestempelde als 'nep-volksvertegenwoordigers'. Broekers verklaarde die opmerking toen 'buiten de orde' en noemde het "de bijl aan de wortel van de democratie".

Spion

In de Tweede Kamer werd onlangs Thierry Baudet van Forum voor Democratie het woord ontnomen, nadat hij had geïnsinueerd dat minister Kaag van Financiën een spion was. Uit boosheid over die suggestie vertrok het voltallige kabinet uit de vergaderzaal.

Tijdens de beschouwingen in de Eerste Kamer, bleven de aanwezige kabinetsleden wel zitten toen Faber haar omstreden uitspraken deed.