Iets meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn afgelopen week iets meer mensen met corona opgenomen dan in de week ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het gaat om 780 coronapatiënten en dat is 6 procent meer dan vorige week. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 34 naar 54. Dat het boven de 50 komt is voor het eerst sinds begin mei.

Advies RIVM

Het advies van het RIVM blijft om de zogenoemde coronathermometer op niveau 2 te houden, op een schaal van vier. Vorige week werd het niveau verhoogd.

Dat betekent dat de impact van corona op de samenleving en de zorg is verhoogd, maar nog niet zo veel toeneemt als bij niveau 3 en 4, waarbij onder meer het verzuim van ziekenhuispersoneel flink toeneemt.

Najaarsgolf

Of de najaarsgolf daarmee zijn top heeft bereikt, is volgens het RIVM moeilijk te zeggen. "Het kan alle kanten op gaan en het is moeilijk te voorspellen", zegt een woordvoerder tegen het ANP. "We kunnen niet zeggen of het aantal positieve tests nu omlaag gaat, alsnog verder stijgt of een tijdje op dit plateau blijft."

Volgens het RIVM heeft de samenleving "enige bescherming" doordat mensen de herhaalprik krijgen en door de opgebouwde immuniteit door de zomergolf. "Maar het virus blijft best veel circuleren."