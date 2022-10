Vanavond op tv: Kamer schorst Baudet • Wie draait op voor klimaatschade? • Vechtscheidingen voorkomen

'Westen moet opdraaien voor klimaatschade'

Volgende maand is in Egypte de jaarlijkse VN-klimaattop. Heet hangijzer is de vraag of rijke landen arme landen moeten betalen voor schade veroorzaakt door klimaatrampen. Dat debat speelt ook in Pakistan, waar miljoenen mensen kampen met de nasleep van de zwaarste overstromingen ooit. Verslaggever Marijn Duintjer Tebbens was in de hard geraakte Swatvallei, en schuift aan in de studio.