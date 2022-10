Nog één Nederlander over in Antwerpen na nederlagen Van Rijthoven en De Jong

Van de vier Nederlanders die in het hoofdschema van het ATP-toernooi in Antwerpen stonden, is er nog één over. Tim van Rijthoven en Jesper de Jong verloren dinsdag hun partij in de eerste ronde.

Tallon Griekspoor ging maandag al onderuit, waardoor Botic van de Zandschulp nu nog de enige Nederlander in het toernooi is. Hij speelt later vanmiddag zijn eerste wedstrijd.

Het was voor het eerst sinds Indian Wells in 2004 dat er vier landgenoten in het hoofdschema van een ATP-toernooi buiten Nederland stonden (grandslams niet meegerekend). Toen waren dat Martin Verkerk, John van Lottum, Sjeng Schalken en Raemon Sluiter.

Van Rijthoven pakt eerste set

De 25-jarige Van Rijthoven verloor na zo'n drie uur spelen in Antwerpen van Jaume Munar. Het werd 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4). Van Rijthoven serveerde in de eerste set sterk en sloeg in totaal tien aces, maar ook bij Munar liep de service goed.