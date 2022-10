China lokt Britse jachtvliegers, zijn Nederlanders er ook vatbaar voor?

China rekruteert voormalige Britse luchtmachtpiloten om de eigen gevechtsvliegers op te leiden, meldde de BBC vanochtend. De verrassing daarover is groot onder westerse militairen, politici en deskundigen. In Nederland zijn de eerste Kamervragen al gesteld.

Er zijn voor zover bekend dertig Britse piloten naar China gegaan, waar ze jachtpiloten trainen in wat ze kunnen verwachten als ze tegen Britse, maar ook Amerikaanse en Nederlandse vliegers vechten. Een Nederlandse luchtmachtofficier maakt zich er grote zorgen over. "Hiermee verliezen we een deel van onze tactische en technische voorsprong."

"Dit is een verassende en verontrustende mededeling", zegt Patrick Bolder, luitenant-kolonel b.d. van de Nederlandse luchtmacht. Hij is bijna veertig jaar in dienst geweest en heeft nooit eerder gehoord dat Nederlandse of andere westerse piloten zijn weggelokt door China. Hij vindt het wel een zwakke plek. "Je wordt gewaarschuwd als je in dienst bent om oplettend te zijn. Je wordt gescreend op je contacten met landen als China en Rusland. Maar na je diensttijd val je niet meer onder dat regime."

De rekrutering van Britse piloten kan niet los worden gezien van de sprongen die China maakt in het moderniseren en upgraden van de eigen strijdkrachten. Met enorme uitgaven breidt Peking de militaire hardware uit, bijvoorbeeld met nieuwe vliegdekschepen. Daarnaast is training hard nodig, want het Westen loopt qua gevechtservaring sterk voorop.

'Verrassingselement kwijt'

"De jachtvliegers van Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en de VS hebben een vergelijkbare opleiding", zegt Bolder. "Ze krijgen allemaal Euro-NATO Joint Jet Pilot Training en houden jaarlijks gezamenlijke 'red flag'-oefeningen in Nevada, met daarin de doctrine van jachtvliegen. Ieder jaar leren ze nieuwe technieken en tactieken. Als zo'n vlieger vervolgens in China piloten gaat opleiden, verlies je een deel van je voorsprong."

Bolder verwijst meteen naar de gespannen situatie rond Taiwan, waar China de laatste tijd zijn militaire spierballen toont. "Als Chinese piloten daar aanvallen en ze al van tevoren weten hoe hun tegenstanders reageren, zijn de Amerikanen en Taiwanezen het verrassingselement kwijt. Dat is vaak het belangrijkste: dat je je tegenstander op het verkeerde been kunt zetten."

Naar aanleiding van de BBC-publicatie heeft D66 Kamervragen gesteld: