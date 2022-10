Grote meerderheid Tweede Kamer stemt voor week schorsing Baudet

De schorsing gaat morgen in voor de komende zeven dagen. Baudet mag dan niet meedoen aan debatten maar wel stemmen. Alleen woensdag en donderdag zijn nog vergaderdagen in de Kamer, daarna begint het weekend en het herfstreces.

PVV en FvD verlieten vooraf de zaal omdat ze uit principe niet mee wilden stemmen. "We moeten als gekozen volksvertegenwoordigers niet over elkaar gaan stemmen", zei PVV-leider Wilders. Ook BBB vindt de sanctie te streng. De SP en Denk verklaarden voor het stemmen dat elke volksvertegenwoordiger transparant moet willen zijn naar de kiezer.

Het is voor het eerst dat de Kamer tot zo'n besluit komt. Bij de hoofdelijke stemming, waarbij elk aanwezig Kamerlid 'voor' of 'tegen' moet zeggen, was de stemmingsuitslag 119 voor en 2 tegen.

Baudet en zijn partijgenoten reageerden niet op vragen hierover. Omdat Baudet al eerder was berispt adviseert het college hem nu te schorsen. Het college heeft niet kunnen vaststellen of de drie inkomsten hebben uit de BV en of die dus ook geregistreerd hadden moeten worden.

De schorsing van Baudet is het gevolg van het advies van het 'College van onderzoek integriteit Tweede Kamer'. Het college werd op 1 april 2021 actief, samen met de gedragscode, en is een onafhankelijk toezichthouder. Bij integriteitsvragen kunnen Kamerleden elkaar niet controleren.

De gedragscode trad op 1 april 2021 in werking na kritiek van de Groep van Staten tegen Corruptie.

Deze werkgroep van Europese landen vond dat het Nederlandse parlement te weinig toezicht hield op financiële belangen van Kamerleden en invloed van lobbyisten die de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van Kamerleden in gevaar kunnen brengen.

De gedragscode bestaat uit vijf gedragsregels. Over het niet mogen aannemen van giften of gunsten in ruil voor politieke invloed, over omgaan met lobbyisten, over het omgaan met vertrouwelijke informatie en over gedragsregels die op een Kamerlid van toepassing zijn om "onheuse gedragingen" te voorkomen. Daarin wordt verwezen naar de grondwet en andere wetten, en naar het zogenoemde Regelement van Orde.

Financiële voordelen

De derde gedragsregel, die van toepassing is verklaard op de Kamerleden van FvD, gaat over de verplichte registratie van neveninkomsten en nevenactiviteiten, aandelen in bedrijven, ontvangen geschenken, door anderen betaalde vliegreizen en andere (financiële) voordelen die het Kamerwerk kunnen beïnvloeden.

Met het Reglement van Orde heeft Baudet al te maken gehad op 21 september jongstleden. Toen ontnam Kamervoorzitter Bergkamp hem het woord omdat hij weigerde bepaalde uitspraken terug te nemen over minister Kaag van Financiën.