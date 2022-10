Zijn excuses Truss genoeg om aan te blijven? 'You can't unburn the toast'

Haar ideologie is op sterven na dood en haar premierschap hangt aan een zijden draadje. Gisteravond bood de Britse premier Liz Truss excuses aan voor de economische chaos en instabiliteit die haar financiële begroting heeft veroorzaakt

Ze is een premier die van uur tot uur leeft en vasthoudt aan haar positie terwijl alles om haar heen als een kaartenhuis in elkaar stort. "We gaan bijna alle aangekondigde maatregelen in de begroting terugdraaien", zei haar nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt gisteren in het Lagerhuis, drie weken nadat het pond was gecrasht en de Britse centrale bank ingreep om schade aan pensioenen te voorkomen.

Dit is een regelrechte ontmanteling van het radicale belastingplan dat de kern vormde van Truss' premierschap en het thema waarop ze door de leden van de Conservatieve Partij werd gekozen. Hunt probeert met zijn maatregelen het vertrouwen van de markten terug te winnen en ervoor te zorgen dat Truss premier kan blijven.

'You can't unburn the toast'

Te veel lenen en te veel uitgeven, zonder uit te leggen hoe je dat gat in je begroting gaat dichten. Het Britse economische 'experiment' laat zien hoe een land kan worden afgestraft door de financiële markten. Het gebrek aan vertrouwen leidde tot een crash van het Britse pond, het dumpen van staatsobligaties, en een scherpe stijging van de rente, met alle gevolgen van dien.

"You can't unburn the toast", zegt de oppositie. De schade is aangericht en hardwerkende Britten betalen nu de rekening, luidt inmiddels de slogan van Labour, dat er in de peilingen beter voorstaat dan ooit.