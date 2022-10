Ritsma verlangt betrokkenheid bij achtervolging, ook van afwezige Nuis

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen, proberen een eenheid te maken van de schaatsers van verschillende commerciële teams. Bondscoach Rintje Ritsma heeft dinsdagochtend zijn eerste gezamenlijke training voor de ploegenachtervolging afgewerkt. Het is de aftrap van een traject dat uiteindelijk naar goud op de Olympische Spelen van Milaan in 2026 moet leiden. En niet alleen de bondscoach is nieuw, ook de manier van rijden op het teamonderdeel. Duwen in plaats van wisselen "Duwen is leading", zegt Ritsma. "Dat zul je ook moeten doen, anders doe je niet mee om de prijzen. Iedereen ziet in dat er geduwd moet worden, anders gaan we het gewoon niet meer halen." De afgelopen jaren schaatsten enkele andere landen in een vaste formatie, waarbij de schaatsers elkaar duwen met een hand op de rug. Het leverde de Noorse mannen de olympische titel op. Nederland hield nog vast aan een tactiek waarin de rijders geregeld wisselen van positie en zo de kopbeurten afwisselen.

Quote Hij had er in de voorbespreking wel bij kunnen zitten. Rintje Ritsma over de afwezige Kjeld Nuis

"Iedereen was er oké mee", zegt Ritsma over het duwen. "Het was hier nog een beetje onwennig bij sommigen, maar anderen pakten het heel snel op. De boodschap was: doe het rustig aan, omdat we kort voor het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers zitten, maar ongemerkt gaat het toch heel hard." Nuis grote afwezige Grote afwezige bij de eerste training was drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis. De afgelopen jaren richtte hij zich steevast op de 1.000 en 1.500 meter, maar Nuis heeft aangegeven zich ook op de ploegenachtervolging te willen storten. Hij heeft er afgelopen zomer met zijn ploeggenoten van Reggeborgh al meermaals op getraind, bij afwezigheid van een opvolger van de vorige bondscoach Jan Coopmans. "Kjeld is niet heel fit uit Inzell teruggekomen", verklaart Ritsma de afwezigheid van Nuis. "Dan is zijn individuele traject natuurlijk belangrijker. Een vervelend moment, want ik had hem er het liefst bij gehad." Maar Nuis, en geen van de andere schaatsers overigens, moet in de ogen van de bondscoach geen gewoonte maken van het afzeggen voor de ploegenachtervolging. "Het is niet: af en toe even inspringen als er een prijs te verdienen is." Bekijk hieronder de reactie van Nuis op de aanstelling van Ritsma en zijn visie op de ploegenachtervolging:

De reactie van Kjeld Nuis op de aanstelling van Rintje Ritsma als bondscoach voor de teamonderdelen. - NOS