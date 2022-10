Zelensky: afgelopen week bijna derde van alle elektriciteitscentrales verwoest

Door Russische luchtaanvallen is volgens president Zelensky sinds 10 oktober bijna 30 procent van alle elektriciteitscentrales in Oekraïne verwoest.

Volgens hem kampt het land daardoor met "grootschalige stroomuitval". Rusland heeft de luchtaanvallen op Oekraïense doelen sinds vorige week opgevoerd. Vandaag werden onder meer elektriciteitsstations in de stad Zjytomyr getroffen door raketten, waardoor de hele stad volgens de burgemeester zonder elektriciteit en water zit. De ziekenhuizen in de omgeving zijn gedwongen om noodaggregaten te gebruiken.

50.000 mensen zonder stroom in Kiev

Ook in Kiev werden stroomvoorzieningen geraakt door raketten. Als gevolg daarvan zitten volgens de stroombeheerder 50.000 mensen zonder stroom. In Dnipro, de derde stad van Oekraïne, werden stroomvoorzieningen verwoest. Volgens burgemeester Filatov werden ook onder meer "verwarmings- en communicatiegebouwen" aangevallen. Volgens hem wil Rusland hiermee "proberen onze infrastructuur te vernietigen".

Ook het Britse ministerie van Defensie zegt in een dagelijkse update dat het doel van de opgevoerde Russische aanvallen "waarschijnlijk is om de Oekraïense stroomvoorziening zwaar te beschadigen". In de regio Zaporizja werden zogenoemde zelfmoorddrones ingezet om de energievoorziening te beschadigen.

'Meer dan honderd explosieve drones komen neer op doelen'

Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen afgelopen week meer dan honderd van dergelijke explosieve drones terecht op elektriciteitscentrales, rioolwaterzuiveringsinstallaties en bruggen. De toegenomen luchtaanvallen van de afgelopen dagen raken echter niet alleen infrastructuur, maar ook burgerdoelen. Onder meer in Kiev kwamen de explosieve drones maandag terecht in bewoond gebied waarbij vier doden vielen.

In een televisietoespraak zei president Zelensky maandag dat Rusland de drones van Iraanse makelij gebruikt omdat het steeds meer terrein verliest in de oorlog. "Rusland heeft geen kans op het slagveld en probeert zijn militaire verliezen te compenseren met terreur."