Landelijke stakingsdag ontregelt openbaar vervoer in Frankrijk

Als gevolg van een landelijke staking tegen de oplopende kosten van levensonderhoud is in Frankrijk een groot deel van het openbaar vervoer ontregeld. Ongeveer de helft van het regionale treinverkeer ligt plat, meldt spoorwegmaatschappij SNCF.

Diverse vakbonden hebben vandaag uitgeroepen tot landelijke stakingsdag. Vooral in de publieke en transportsector wordt er gehoor aan gegeven. Er is ook weerstand tegen de acties. Nieuwszender BFMTV meldt op basis van een opiniepeiling dat 39 procent van de bevolking de oproep tot een nationale stakingsdag steunt. Ongeveer de helft is tegen.

De onvrede van demonstranten richt zicht tegen het optreden van de regering. Demonstranten vinden dat de overheid te weinig doet tegen het probleem van de fors opgelopen prijzen.

Brandstoftekorten door stakingen

De protesten liggen in het verlengde van het slepende arbeidsconflict tussen energiegigant TotalEnergies en de vakbonden, dat heeft geleid tot landelijke brandstoftekorten.

De Franse regering vindt de stakingen daar buitenproportioneel en gaf werknemers de opdracht om in ieder geval op twee locaties van TotalEnergies deze week hun werk te hervatten.