Britse regering wil uitleg China over gevecht bij consulaat in Manchester

Het Verenigd Koninkrijk roept de Chinese zaakgelastigde op het matje voor de mishandeling van een demonstrant op het terrein van het Chinese consulaat in Manchester.

Volgens de BBC was een van de hoogste Chinese diplomaten in het VK bij de mishandeling betrokken.

Het slachtoffer is volgens de BBC een man uit Hong Kong. Hij demonstreerde zondagmiddag met dertig tot veertig anderen geweldloos tegen de Chinese president Xi, die deze week op het congres van de Chinese Communistische Partij opnieuw tot president zal worden gekozen.

De demonstranten hadden op de stoep voor het consulaat spandoeken en vlaggen opgehangen, waaronder een met de tekst "De hemel zal de Chinese Communistische Partij vernietigen".

Groepje mannen

Even na 16.00 uur kwam een groepje gemaskerde mannen met helmen en beschermende vesten naar buiten en haalde de protestleuzen weg. Er brak een gevecht uit waarbij een demonstrant op het terrein van het consulaat zou zijn getrokken.

Terwijl hij op de grond lag, werd hij aan zijn haren getrokken, geschopt en geslagen. Britse agenten wisten hem te bevrijden en van het terrein te halen. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een nacht is gebleven. De politie is een onderzoek gestart. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Een woordvoerder van premier Truss noemde de gebeurtenissen "uiterst zorgwekkend".

"Noodzakelijke maatregelen"

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verdedigt het optreden van personeel van het consulaat. Diplomatieke missies hebben het recht om "noodzakelijke maatregelen" te nemen om hun veiligheid te bewaren, aldus het ministerie.

Volgens een woordvoerder is de demonstrant illegaal het terrein opgegaan en heeft hij de veiligheid van de mensen daar op het spel gezet. Hij voegde eraan toe dat de Britse regering meer moet doen om de veiligheid van Chinese diplomatieke posten en van het personeel te beschermen.