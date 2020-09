Moederbedrijf Mercedes schikt in VS voor anderhalf miljard om gesjoemel

Autoconcern Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz betalen in de Verenigde Staten een schikking van anderhalf miljard dollar vanwege fraude met de uitstootwaarden van auto's.

Bij ongeveer 250.000 auto's en bestelbusjes was de uitstoot van dieselmotoren groter dan het bedrijf deed voorkomen. Door het gebruik van zogenoemde sjoemelsoftware zijn volgens de Amerikaanse autoriteiten milieuwetten overtreden.

De schikking is getroffen met het ministerie van Justitie in de VS en milieutoezichthouder EPA. De deal moet nog worden goedgekeurd door de rechter.

Honderden miljoenen extra

Het Duitse Daimler denkt nog eens 700 miljoen dollar te moeten uittrekken om een massaclaim van gedupeerde consumenten af te handelen in de VS. Ook verwacht de multinational nog eens honderden miljoenen aan kosten te maken om aan de eisen van de schikkingen te voldoen.

In Duitsland kreeg het bedrijf vorig jaar een boete vanwege het gebruik van sjoemelsoftware. Ook toen waren er extra kosten, omdat honderdduizenden auto's terug naar de garage moesten.

Volkswagen schikte in het verleden voor 2,8 miljard dollar in de VS vanwege zijn aandeel in het dieselschandaal. Ook de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant Fiat Chrysler betaalde voor honderden miljoenen dollars aan boetes en schikkingen vanwege sjoemelsoftware.