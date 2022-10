Zoektocht naar vermist meisje duurt voort, veel nog onduidelijk

De zoektocht naar de vermiste Hebe Zwart (10), voor wie de politie vanochtend een Amber Alert heeft verstuurd, gaat nog altijd door. Vrijwilligers, een professioneel zoekteam en de politie zijn op zoek naar het meisje dat gisteravond met haar begeleidster Sanne (26) verdween. Ook van Sanne ontbreekt ieder spoor.

Het meisje was met haar begeleidster vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Hebe zou naar huis worden gebracht in Vught, maar daar is ze nooit aangekomen. Hebe en Sanne reden weg in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok.

De politie houdt rekening met alle scenario's, ook met de mogelijkheid van een ongeluk. Verslaggever Edwin van den Berg is in de buurt van Waspik, ten oosten van Raamsdonksveer. "De snelste manier om van Raamsdonksveer naar Vught te rijden is via de A59. Maar daarnaast heb je veel hoge dijkweggetjes met water ernaast. Er hoeft maar iets te gebeuren of je zeilt er vanaf."

Gebroken takjes of remsporen

Ook andere scenario's zoals een misdrijf kan de politie nog niet uitsluiten. De Telegraaf sprak met een vriend van Sanne, over wat er mogelijk gebeurd kan zijn. "Maar ik weet één ding zeker: Sanne zou Hebe nooit wat aandoen. Er is niemand die zo veel van Hebe houdt als Sanne. Ze heeft zichzelf ook niets aangedaan."

Volgens de vriend zijn er drie scenario's mogelijk. "De eerste is dat ze van de weg is gereden en ergens is of te water is geraakt. Of ze zijn beiden meegenomen tegen hun wil", zegt hij.

Een woordvoerder van Search And Rescue (SAR) Nederland zegt dat een nieuwe zoekactie wordt opgezet in het gebied boven de A59. "Er komen heel veel tips binnen van mogelijke locaties. Rond twee uur vanmiddag willen we het groot gaan uitzetten met drones, quad-rijders en lopende mensen."

Meteen 112 bellen

De woordvoerder roept ook op te letten op gebroken takjes of bosjes of remsporen en dat te melden bij de politie. Er wordt ook rekening mee gehouden dat er vanavond ook nog gezocht wordt.

De politie zei eerder dat op verschillende manieren andere manieren wordt er naar ze gezocht, onder meer door te kijken naar telefoonverkeer. "We hebben daar een behoorlijk rechercheteam op zitten."

De vriend van Sanne zegt tegen De Telegraaf dat de telefoon van Sanne is uitgevallen. Dat noemt hij opmerkelijk. "Ze heeft haar telefoon altijd aanstaan en zorgt dat die ook altijd is opgeladen. Sanne is heel punctueel. Ze slaat ook nooit een medicijnenronde over voor Hebe."

De politie zei eerder dat als mensen het meisje zien, ze meteen 112 moeten bellen en doorgeven waar ze haar gezien hebben. De politie meldt in het opsporingsbericht dat Hebe een "bijzondere motoriek" heeft, wankel met de voeten naar buiten loopt en scoliose heeft, een verdraaiing en verkromming van de wervelkolom.