De opvolger van Messi die prijzen pakt met Barcelona is nu een vrouw

Zelf hoopt Alèxia Putellas op een nieuw tijdperk bij FC Barcelona. En door voor de tweede keer op rij de Gouden Bal te winnen, lijkt dat ook echt te zijn aangebroken. Zeven keer kreeg clublegende Lionel Messi de prijs voor de beste voetballer ter wereld, met de tweede uitverkiezing op rij voor Putellas begint de door haar gewenste inhaalslag gestalte te krijgen. En op meerdere manieren. Want waar de mannen voor het vierde seizoen op rij achterop dreigen te raken bij de concurrentie uit Madrid, geven de vrouwen de club aan de hand van Putellas nieuwe impulsen. Met als hoogtepunt een uitverkocht Camp Nou als decor, met ruim 90.000 supporters op de banken.

Quote Om eerlijk te zijn dacht ik na mijn blessure niet meer dat ik dit jaar nog kon winnen. Gouden Bal-winnares Alèxia Putellas

"Het is een voorrecht om voor Barcelona te spelen en te ervaren wat ik heb meegemaakt, met die wedstrijden met volle tribunes", memoreerde Putellas toen ze haar prijs in ontvangst mocht nemen. "Heel erg bedankt dat ik deel heb mogen uitmaken van dit project." Putellas (28) won in tien jaar tijd bijna elke denkbare prijs met Barcelona. Opvallend is dat ze op dit moment nog met de naweeën van een zware blessure kampt, waardoor ze het EK met Spanje miste. Ze werd verkozen boven speelsters als Beth Mead en Lucy Bronze, die onder leiding van Sarina Wiegman met Engeland de Europese titel grepen. "Mijn oprechte felicitaties aan de Engelse ploeg voor het winnen van het EK en de impact die dat succes had voor het vrouwenvoetbal", vervolgde Putellas. "Om eerlijk te zijn dacht ik na mijn blessure niet meer dat ik dit jaar nog kon winnen." Ronaldinho en Iniesta als idolen Als geboren Catalaanse is Putellas meer dan enkel uit sportief oogpunt het gezicht van FC Barcelona. Als kind keek ze de kunsten met succes af bij Ronaldinho en Andrés Iniesta, om eenzelfde dominante manier van voetballen ook bij de vrouwen te introduceren. "Daarmee maken we echt het verschil", aldus Putellas. "Die speelwijze maakt het voor ons mogelijk om veel titels te winnen."

Hoewel haar club met een duidelijke filosofie de successen aaneenrijgt, plukt het Spaanse nationale team vooralsnog niet de vruchten van de stormachtige ontwikkeling die de vrouwentak van Barcelona heeft doorgemaakt. Mede door persoonlijk leed, want op het EK ontbrak naast Putellas ook topscorer Jennifer Hermoso vanwege een blessure. Met de terugkeer van die twee, waarvan wordt beweerd dat ze naast het voetbal ook elkaars levenspartners zijn, is het probleem voor Spanje overigens nog niet opgelost. Zo gereserveerd als Putellas is over haar privéleven, is ze dat ook als het nationale team ter sprake komt.

Alèxia Putellas (nummer 11) als middelpunt van de vreugde bij Barcelona - ANP

Nog geen maand geleden werd bekend dat zeker vijftien internationals het vertrek eisen van Jorge Vilda. De bond sprak echter zijn steun uit aan de bondscoach, die alle rebellerende speelsters buiten zijn selectie hield. Vraagtekens rond WK-deelname De revaliderende Putellas steunde de protestactie van haar ploeggenoten, maar bleef buiten schot omdat ze vanwege haar knieblessure niet in aanmerking kwam voor een selectie. Volgende zomer geldt Spanje normaal gesproken als een van de favorieten op het WK, mits alle sterren aanwezig zijn. "Het enige wat ik nu ga zeggen over het nationale team is dat ik de ontwikkelingen erg triest vind. Ik denk dat we er met zijn allen over moeten gaan praten, maar ook dat het vandaag niet de dag daarvoor is. Dit is een feestdag en een historische dag voor mij."