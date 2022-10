Wielerseizoen eindigt in Langkawi met Nederlandse zege, de 128ste dit jaar

#PETRONASletourdelangkawi2022 🇲🇾

👏🏻👏🏻 El triunfo de rabia y de recompensa al enorme trabajo durante toda la carrera. ¡Un éxito espectacular!

📸 @SprintCycling. pic.twitter.com/vk7y2KzoSk — Burgos BH (@BurgosBH) October 18, 2022

De mannen en vrouwen hebben samen 128 overwinningen bij elkaar gefietst. Vooral de vrouwen springen eruit met een ongekend aantal van 71. Om een beeld te schetsen: in 2015 was dit 21. Sindsdien zit het vrouwenwielrennen in de lift. Vorig seizoen zegevierden ze 63 keer. Van Vleuten en Wiebes Natuurlijk kan de naam Annemiek van Vleuten niet ontbreken als we het hebben over vrouwenwielrennen. Ze presteerde het om alle drie de grote rondes (Italië, Frankrijk en Spanje) te winnen. Als klap op de vuurpijl won ze - met een gebroken elleboog - ook de WK-wegwedstrijd in Australië. Toch is Van Vleuten niet degene die de meeste overwinningen behaalde voor Nederland, dat was Lorena Wiebes. De sprintster won dit seizoen 21 (!) wedstrijden. Meestal niet in grote rondes, maar toch: een ongekende prestatie.

Dan de mannen. Die hebben (ook) de weg omhoog ingeslagen. Dit jaar fietsten zij 57 overwinningen bij elkaar, dat zijn er 17 meer dan vorig seizoen. In 2019 werd het indrukwekkende aantal van 69 aangetikt. Dit seizoen won snelheidsduivel Fabio Jakobsen het meest (13 keer), Olav Kooij en Dylan Groenewegen - ook sprinters - volgen met ieder 7 zeges. Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen Een opmerkelijk feitje: nooit eerder wonnen Nederlandse renners Parijs-Roubaix én de Ronde van Vlaanderen in een seizoen. De in zand verminkte Dylan van Baarle gooide beide handen omhoog in Roubaix, terwijl Mathieu van der Poel in België Tadej Pogacar uit zijn wiel fietste.