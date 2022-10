'Straat bijbouwen in elk dorp en stad lost woningcrisis op'

Het oplossen van de wooncrisis is haalbaar als er in elk dorp en elke stad een straat wordt bijgebouwd. Tot die conclusie komt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuwe studie.

Het EIB zegt dat kleine groene woonlocaties, dicht aansluitend bij de bestaande bebouwing, een groot verschil kunnen maken. Het onderzoek is uitgevoerd in de provincie Noord-Holland, omdat dat een dichtbevolkte regio is. Het achterliggende idee is: als er in die regio kansen zijn voor woningbouw, dan zal dat in de minderbevolkte provincies ook zo zijn.

Volgens het EIB blijkt dat het geval in Noord-Holland. Het instituut hield zich aan strenge voorwaarden bij de zoektocht naar woningruimte. Zo is er onder meer gekeken naar het bouwen van woningen binnen een straal van 500 meter van bestaande bebouwing. En natuurgebieden vormen geen onderdeel van de zoektocht, enkel landbouwgrond is acceptabel om op te bouwen.

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat er ruimte is voor meer dan 300.000 woningen in de provincie, terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgaat van het bouwen van 200.000 woningen tot en met 2030.

Kijk hier hoeveel nieuwe woningen de provincies willen bouwen: