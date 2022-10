Grote zorgen in de Tweede Kamer over complottheorieën Baudet

In de Tweede Kamer leven grote zorgen over Thierry Baudet. De FvD-leider noemt zichzelf in een interview met een Amerikaanse website een aanhanger van complottheorieën. Hij zegt dat de wereld door "kwaadaardige reptielen" wordt bestuurd en vindt dat de Russische president Poetin alle steun verdient in de oorlog tegen Oekraïne.

D66-fractieleider Paternotte noemt de theorieën van Baudet op Twitter knettergek. "Je zou er bijna om gaan lachen. Maar dit is bloedlink. Deze man leidt een fractie in ons parlement, maakt zichzelf tot een belangenbehartiger van het Kremlin en ondermijnt zo de Europese veiligheid."

Partijleider Segers van de ChristenUnie vindt de uitspraken van Baudet te gek voor woorden. "Hier helpt - ben ik bang - de rede ook niet meer, hier helpt misschien alleen nog gebed."

'Samenzwering kwaadaardige reptielen'

Gisteren dook op Twitter een interview van Baudet op met de Amerikaanse website Geopolitics & Empire. De leider van Forum voor Democratie verkondigt daarin een complottheorie van de Britse schrijver en Holocaust-ontkenner David Icke, die zegt dat de controle over de wereld wordt overgenomen door "reptielen" die, vermomd als mensen, hun wil willen opleggen.

"Ik geloof dat we geregeerd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen", zegt Baudet. "Maar ik geloof niet dat nationale politici deel uitmaken van de samenzwering. Zoals een vriend van mij zei: ze zijn zo dom, dat je ze niet eens hoeft om te kopen. Dat geloof ik." Hij voegt daaraan toe dat hij altijd teleurgesteld is in het niveau van "onze tegenstanders". "Waarom zijn het zulke domkoppen?"

Verder herhaalt Baudet dat hij een fan is van Vladimir Poetin, die hij ziet als "de held die wij nodig hebben". De Russische president is volgens hem de enige die het opneemt tegen de kleine elite die alle touwtjes in handen heeft. Hij vindt dat Poetin de oorlog tegen Oekraïne moet winnen en zegt dat "we alles moeten doen om hem te ondersteunen".