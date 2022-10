Afschuw in Frankrijk over moord op 12-jarige Lola

In Frankrijk worden met afschuw én nieuwsgierigheid de ontwikkelingen gevolgd rond de mysterieuze moord op een 12-jarig meisje. Zij verdween vrijdagmiddag nadat ze uit school kwam. Diezelfde avond werd ze gevonden, dood in een plastic hutkoffer.

Twee verdachten zijn opgepakt. De hoofdverdachte is een 24-jarige vrouw. Zij wordt beschuldigd van moord van een minderjarige, verkrachting en marteling.

De 12-jarige Lola liep vrijdag naar haar huis in het noordoosten van Parijs. "Op videobeelden is te zien hoe ze rond 15.15 uur het appartementencomplex binnenkomt, samen met een vrouw die ze niet kende", zegt het Franse Openbaar Ministerie. "Rond 17.00 uur kwam de vrouw weer naar buiten, met zware koffers."

Die koffers werden later op de avond bij het gebouw ontdekt door een dakloze, die de politie waarschuwde. Die vond in een van de koffers het levenloze, opgevouwen lichaam van Lola. Ze had verwondingen aan onder meer haar hals.

Cijfers op lichaam

Het meisje zou door verstikking om het leven zijn gekomen. "Er zijn ook verwondingen op haar gezicht en haar rug", zegt het OM.

Maar er is meer aan de hand, bleek uit de autopsie. Op Lola's voeten zijn in rood de cijfers 0 en 1 aangebracht. Een reden daarvoor is onbekend.

Uit de verklaringen van de verdachte blijkt volgens het OM dat zij het meisje meenam naar het appartement van haar zus in hetzelfde gebouw, en haar daar dwong om zich te douchen. "Daarna was sprake van seksueel en andersoortig geweld wat leidde tot de dood van Lola."

Tijdens het verhoor zou de verdachte eerst de moord hebben toegegeven, om daarna terug te krabbelen. "Ik word er niet koud of warm van", zei ze volgens persbureau AFP nadat ze foto's te zien kreeg van het stoffelijk overschot. "Ik ben zelf ook verkracht en mijn ouders stierven voor mijn ogen."

Verontwaardiging in Frankrijk

De gruweldaad heeft geleid tot veel verontwaardiging in Frankrijk. Minister van Onderwijs Pap Ndiaye bezocht de school van het meisje en in media wordt volop gespeculeerd over een eventueel motief.

De advocaat van de verdachte vroeg de pers om geen geruchten te verspreiden. Volgens hem is er in de zaak geen sprake van orgaanhandel en ook niet van 'kinderrituelen', zoals sommige media meldden.

Politieke strijd

De hoofdverdachte is een Algerijnse zonder geldige verblijfspapieren. Dat is inmiddels inzet geworden van een politieke strijd. Volgens de radicaal-rechtse politicus Alexis Jolly gaat het om een moord op een "Frans, wit, christelijk meisje".

Oud-presidentskandidaat Éric Zemmour sprak over de moord op Lola als een voorbeeld van 'francocide': een woord dat gebruikt wordt om te zeggen dat Fransen vermoord worden omdat ze Frans zijn.

Volgens politiebronnen, geciteerd in de pers, zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de afkomst van de verdachte iets te maken heeft met de moord.