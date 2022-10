Marokkanen 'ten einde raad' door problemen en fraude bij visa

Een van de maatregelen is dat afspraken op naam staan. Zo zou doorverkoop niet moeten kunnen. Toch werden onlangs in de stad Fes zeven mensen gearresteerd die de afspraken voor grof geld doorverkochten. Ook op sociale media worden nog steeds afspraken aangeboden.

VFS Global is actief in 144 landen en regelt voor 66 landen het afsprakensysteem voor visumaanvragen. Sinds 2015 maakt ook de Nederlandse ambassade in Marokko gebruik van hun diensten.

De bedoeling was juist om het maken van afspraken soepeler te laten verlopen. Zo moeten Marokkaanse burgers via de website van VFS Global een afspraak regelen om hun visumaanvraag in te kunnen dienen. De dossiers worden dan doorgestuurd; het ministerie neemt normaal binnen 15 kalenderdagen een besluit.

Voor El Habachi en haar gezin is het inschakelen van een tussenpersoon geen optie. "Er wordt door de officiële overheidsinstanties gewaarschuwd voor deze praktijken. Wij willen niet in de problemen komen. Maar we zijn ook ten einde raad."

Hoe het de tussenpersonen wel lukt om afspraken te maken, is niet duidelijk. Aan VFS Global in Marokko stelden we hierover vragen, maar een reactie bleef uit.

Het verhaal van de familie El Habachi staat niet op zichzelf. Bij visumaanvragen voor andere Schengenlanden speelt hetzelfde probleem. De 29-jarige Soufian probeerde een jaar om ertussen te komen, maar heeft zijn zinnen nu gezet op een visum voor Canada.

"Een Schengenvisum kan je wel vergeten", zegt hij. Of het nou voor Spanje, Frankrijk of Nederland is, het is onmogelijk om er een te krijgen." Een afspraak maken voor een visumaanvraag voor Canada kon meteen bij VFS Global. "Nu hopen dat ze mijn dossier goedkeuren."

Strenge eisen voor verblijf

Volgens Natalia El Habachi en haar dochter Amina is er sprake van discriminatie, omdat ze vanuit Marokko een visumaanvraag doen. Zij denken dat ze als Marokkaanse staatsburgers niet welkom zijn in Nederland.

Voor een kort verblijf in Nederland zijn er strenge eisen. Zo moet je kunnen aantonen dat je werk hebt of een huis in Marokko. Ook kan het helpen als er in Nederland iemand garant voor je kan staan en bereid is om de financiële verantwoordelijkheid voor je te dragen. Vooral welgestelde Marokkanen maken daardoor kans op een visum.

"Mijn zus woont al twintig jaar in Nederland en we ervaren altijd al moeilijkheden met het aanvragen van een visum", zegt El Habachi. "Maar zo erg als het nu is, dat je niet eens een afspraak kan maken, hebben we het nooit gehad."