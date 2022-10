Protesteik op landgoed Amelisweerd gekozen tot Boom van het Jaar

De Markiezeneik op landgoed Amelisweerd bij Utrecht is met een recordaantal van 37.000 stemmen verkozen tot Boom van het Jaar 2022.

De ruim 200 jaar oude boom staat symbool voor het protest tegen de verbreding van de snelweg A27. Voor die verbreding moet een groot aantal bomen worden gekapt. Veel Utrechters zijn daar tegen en nomineerden de eik daarom voor deze verkiezing.

"Het is in die zin een soort protestboom geworden", zegt Marlies Kolthof tegen RTV Utrecht. Vanuit SBNL Natuurfonds was zij betrokken bij de organisatie van de verkiezing.

Dat de eik niet enkel vanwege zijn uiterlijk is uitgeroepen tot boom van het jaar is volgens haar geen enkel probleem. "Bomen roepen ook emoties op, verbinden mensen. Het is mooi dat dat in deze verkiezing naar voren komt. En ik geloof niet dat iemand een mes op de keel is gezet om op deze boom te stemmen."

Niet de eerste protestboom

Het is niet voor het eerst dat een protestboom de verkiezing wint. In 2018 won de zogenoemde Troeteleik, die in de middenberm van de A58 staat. "Een markante boom vlak bij de Belgische grens. Die wist dat jaar ook te winnen, zij het niet met zo'n overmacht van stemmen. En nu, vier jaar later, staat de eik er nog steeds", zegt Kolthof.