Studenten moeten weer rente betalen over studielening, studentenbonden ontevreden

Minister Dijkgraaf van Onderwijs zegt in een reactie op de rentestijging zich voor te kunnen stellen dat (oud-)studenten zich zorgen maken over de rentestijging.

Dat de rentetarieven van elkaar verschillen komt doordat bij de invoering van het leenstelsel in 2015 is besloten die rente op een andere manier te berekenen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verhoogt per 1 januari de rente op studieleningen. Voor studenten van het hbo en de universiteit gaat het om een rente van 0,46 procent. Voor mbo-studenten is het meer: 1,78 procent. Studentenvakbonden balen van de verhogingen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland, maakt zich grote zorgen over de gevolgen die dit gaat hebben voor de financiële positie van (afgestudeerde) studenten.

"Deze rentestijging werkt nog meer financiële kopzorgen in de hand voor een groep die al meerdere keren sterk geraakt is", valt te lezen in een verklaring.

Petitie

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zegt niet verrast te zijn over de percentages, maar is niet positief gestemd. "Elke renteverhoging in deze tijd is erg onwenselijk", zegt voorzitter Joram van Velzen op NPO Radio 1.

LSVb heeft een petitie aangeboden aan de Eerste Kamer met honderdduizend handtekeningen waarin ze oproepen om te stemmen voor een motie om de rente te bevriezen. "Ook hopen we dat de Tweede Kamer in beweging komt. Uiteindelijk kijken we ook naar de minister."

'Ongelijk behandeld'

JOB MBO, die de belangen verdedigt van de mbo-studenten, baalt dat de rentetarieven omhoog gaan, maar vindt het vooral raar dat het verschil zo hoog is tussen beide tarieven.

"Wij voelen ons ongelijk behandeld en willen ook beter in kaart brengen waar het verschil in zit en hoe we dat kunnen aanpakken", zegt Jelmer Becker, voorzitter van JOB MBO. "Voor veel studenten is lenen geen optie, maar moet het. Je wilt studeren en nu worden we weer in onze rug gestoken. Helemaal in vergelijking met het hoger onderwijs."