Langzaamaan worden gas en elektra iets goedkoper

De energieprijzen zijn aan het dalen. Bij Eneco zijn de variabele tarieven voor november 6 tot 7 procent lager dan in oktober. Het bedrijf is het eerste grote energiebedrijf dat na de enorme prijsstijgingen sinds de zomer de tarieven verlaagt.

Op de handelsmarkt voor gas en elektra zijn de tarieven al weken fors aan het dalen. Gas is vergeleken met augustus in prijs gehalveerd en is daardoor weer terug op de prijs van afgelopen voorjaar. Dat komt mede door het relatief warme weer en doordat consumenten en bedrijven besparen op energie.

Eneco waarschuwde eerder dat bewegingen op de markt voortaan minder snel in de tarieven van klanten zijn terug te zien. Dat is volgens het bedrijf een gevolg van de ophef die er vorige maand was over tariefsverhogingen die te laat waren gecommuniceerd.

Het bedrijf wijst erop dat tariefswijzigingen voortaan dertig dagen voor ingang worden gecommuniceerd en dat daardoor energie eerder moet worden ingekocht. "Dat kan tot gevolg hebben dat klanten minder snel van prijsveranderingen op de handelsmarkt kunnen profiteren", aldus het bedrijf.