Vrouw omgekomen bij brand in appartement Arnhem

Bij een brand in een appartement in Arnhem is vannacht een vrouw om het leven gekomen. De brand woedde aan het Gildemeesterplein bij winkelcentrum Presikhaaf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit de woning.

Binnen werd later de zwaargewonde vrouw aangetroffen. Omdat ze er slecht aan toe was, werd ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze bezweek aan haar verwondingen, schrijft Omroep Gelderland.

Het appartement van de vrouw brandde helemaal uit. Zo'n vijftig bewoners van het appartementencomplex werden geëvacueerd, maar mogen inmiddels terug naar hun woning. Onderzoek moet uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.