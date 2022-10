Britten waarschuwen: Chinese leger ronselt ex-piloten

China betaalt westerse ex-defensiepiloten om zijn eigen leger te trainen, zegt het Britse ministerie van Defensie. De afgelopen jaren zouden zo'n dertig oud-militairen uit het Verenigd Koninkrijk op dit aanbod zijn ingegaan.

"Het is een lucratief aanbod", citeert de BBC een anonieme westerse functionaris. Het zou gaan om bedragen oplopend tot omgerekend 270.000 euro. Maar het Britse leger roept ex-piloten, ook van bondgenoten, met klem op niet samen te werken met het zogeheten Volksbevrijdingsleger van China.

Escalatie Taiwan

China kan de verkregen kennis en vaardigheden namelijk tegen het Westen gebruiken. Bijvoorbeeld als de kwestie-Taiwan escaleert. Peking beschouwt het eiland als een afvallige provincie, die desnoods met geweld moet worden 'herenigd' met het vasteland. Terwijl de democratisch gekozen regering van Taiwan onafhankelijk wil blijven, en defensief gesteund wordt door het Westen.

Het Verenigd Koninkrijk stuitte in 2019 op de eerste gevallen van door China geronselde ex-piloten. Er is echter geen bewijs gevonden dat de voormalige legermedewerkers wetten hebben overtreden, meldt het Britse ministerie van Defensie. Legerpiloten hebben een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen; ze mogen geen vertrouwelijke informatie delen over hun diensttijd.

Grote bekwaamheid

Vanwege hun ervaring met bijvoorbeeld helikopters en straaljagers zijn de voormalige piloten zeer aantrekkelijk voor China, vervolgt de anonieme westerse functionaris. "Het gaat om mensen met een grote bekwaamheid die het Chinese leger kunnen helpen hun tactiek en vaardigheden te verbeteren."

Vanuit Peking is nog niet gereageerd op de beschuldigingen vanuit Londen. Het nieuws kan niet los worden gezien van de groeiende assertiviteit van de EU, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere bondgenoten tegen China. "We laten de naïviteit achter ons", zei buitenlandminister Hoekstra gisteren in Luxemburg voorafgaand aan een EU-overleg.