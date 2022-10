Premies in KNVB-beker: schijntje voor toppers, bonus voor amateurclubs

Bijna was het in 2005 gedaan met de relatief kleine Engelse profclub Exeter City. Jaren van financiële en sportieve malaise brachten 'The Grecians' op het randje van faillissement. Toen gebeurde er een klein wonder: het grote Manchester United kwam langs.

De bijzonder fortuinlijke loting voor de derde ronde van de FA Cup, het belangrijkste bekertoernooi in Engeland, was de redding voor Exeter. De dubbele ontmoeting met United bracht ruim anderhalf miljoen pond in het laatje. In één klap waren alle schulden weg - ondanks de uitschakeling.

Kleinere clubs

Voor kleinere clubs kan deelname aan een nationaal bekertoernooi dus behoorlijk lucratief zijn. Ook in de KNVB-beker, waarvan deze week de eerste ronde op het programma staat, is het nodige (prijzen)geld te verdienen. Misschien niet zoveel als in Engeland, maar toch.

Bekijk hieronder een reportage die presentator Tom Egbers in 2005 maakte in Exeter over de bijzondere ontmoeting met het Manchester United van Giggs, Scholes en Cristiano Ronaldo: