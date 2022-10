Meisje (10) uit Vught met begeleider spoorloos, politie geeft Amber Alert uit

De politie zoekt naar een 10-jarig meisje dat voor het laatst gezien is in de omgeving Raamsdonksveer. Het gaat om Hebe Zwart, een meisje met een beperking. De politie vreest dat ze in levensgevaar is. Ook de begeleidster van Hebe is vermist.

Het meisje was met haar begeleidster vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Hebe zou naar huis worden gebracht in Vught, maar daar is ze nooit aangekomen. Hebe en begeleidster reden weg in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok.

De moeder van Hebe meldde al eerder op Facebook dat haar dochter vermist was. Er wordt volgens de moeder naar haar gezocht in een gebied tussen Raamsdonksveer en Vught. Ze vraagt mensen die ook willen zoeken dat te doen op de alternatieve routes van Raamsdonk naar Vught.