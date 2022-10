Twee doden door aanrijding op de N305: KNMI waarschuwt voor mist

Vanochtend zijn bij een aanrijding met meerdere voertuigen op de N305 in Flevoland twee mensen omgekomen. Mogelijk speelt de dichte mist een rol, die in het hele land voorkomt.

De Biddingringweg is tussen Gooiseweg en Drontenweg afgesloten voor hulpverlening en onderzoek, meldt de politie op Twitter.

Het KNMI heeft vanwege de mist voor het hele land code geel afgegeven met uitzondering van de Waddeneilanden. Het zicht in Flevoland is op dit moment het slechtst met 100 meter, meldt Weerplaza. De dichte mist lost aan het einde van de ochtend op.

Ook op andere plekken zijn ongelukken gebeurd. Bij Brielle op de A15 richting Europoort is de weg na een ongeluk met vier auto's afgesloten. Eerder vanochtend was op de A50 richting Oss bij knooppunt Ewijk door een ongeluk nog maar één rijstrook beschikbaar. Die weg is inmiddels weer vrijgegeven.