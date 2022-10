Mistproblemen voorbij na ongelukken en problemen voor vliegverkeer

Bij een aanrijding met meerdere voertuigen op de N305 in Flevoland zijn vanochtend twee mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond half zeven. Mogelijk speelt de dichte mist een rol, die in het hele land voorkwam.

Het KNMI had vanwege de mist voor het hele land code geel afgegeven met uitzondering van de Waddeneilanden. Het zicht in Flevoland was op het moment van het ongeluk volgens Weerplaza slechts 100 meter. De dichte mist loste aan het einde van de ochtend op.