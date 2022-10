Wekdienst 18/10: Tweede Kamer stemt over schorsing Baudet • Stakingsdag in Frankrijk

Goedemorgen! De Tweede Kamer stemt over de schorsing van FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet voor de termijn van een week, en in Frankrijk is een nationale stakingsdag afgekondigd. Eerst het weer: de dag start op veel plaatsen met (dichte) mist en laaghangende bewolking. Regionaal kan het best even duren voordat de zon door de mist heen breekt. Enkel in het uiterste noorden is de zon er al direct bij. Het wordt 16 tot 18 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Tweede Kamer stemt over een voorstel om Baudet zeven dagen te schorsen van vergaderingen, wegens het niet naleven van de regels omtrent nevenfuncties en bijverdiensten.

Het RIVM maakt het aantal nieuwe coronabesmettingen bekend, net als het aantal herhaalprikken dat is toegediend. Iedereen tussen de 40 en 60 jaar mag sinds deze week een afspraak maken om een herhaalprik tegen corona te krijgen. Volgende week is iedereen tussen de 12 en 40 jaar aan de beurt.

De rechter buigt zich over een zaak tussen De Nederlandsche Bank en Bunq. Die bank zegt een goede manier te hebben gevonden om witwascontroles te doen, maar DNB is het met die werkwijze niet eens. Om 10.00 uur is de uitspraak.

In Frankrijk gaat personeel in de publieke sector staken. Onder meer in het openbaar vervoer leggen mensen hun werkzaamheden stil. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor de stijgende prijzen van levensmiddelen; de actievoerders vragen hogere lonen. In Parijs gingen afgelopen weekend ook al duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de inflatie.

In het Stadhuis in Den Haag opent de tentoonstelling '40 jaar Archeologie', waarbij onder meer de leeuwenbotten worden getoond die vorig jaar zijn gevonden bij een opgraving aan het Buitenhof. De botten stammen uit de 14de eeuw, toen een graaf daar een kleine dierentuin met meerdere leeuwen had.

Wat heb je gemist? De Britse premier Truss heeft excuses aangeboden voor wat zij nu noemt "fouten" in haar belastingplannen. Ze erkent tegenover de BBC dat haar jonge premierschap "niet perfect is geweest", maar peinst er niet over om terug te treden. Partijgenoten, de oppositie en Britse media speculeren openlijk over het vertrek van Truss. Gisteren kondigde de nieuwe minister van Financiën aan dat hij vrijwel alle belastingmaatregelen van Truss en de inmiddels ontslagen minister Kwarteng terugdraait. De aankondiging van die maatregelen leidde tot paniek op de Britse financiële markten en onrust in de samenleving. Ander nieuws uit de nacht: 'Indonesië eist kunst en natuurhistorische vondsten terug, ook schedel Javamens': volgens Trouw gaat het onder meer om de complete Dubois-collectie, die in museum Nautralis in Leiden is tentoongesteld.

Kermis Osdorp eerder dicht na overlast, agressie en charges politie: Gisteren en eergisteren is er illegaal vuurwerk afgestoken, gevochten en was er sprake van agressie naar hulpverleners.

Sri Lankaan Karunatilaka wint Booker Prize met satirische 'onderwereldwhodunnit: Hij krijgt de prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Maali Almeida.

En dan nog even dit: De populaire Zuid-Koreaanse popgroep BTS moet toch in militaire dienst. Daarmee komt een einde aan de discussie die het Aziatische land de afgelopen maanden verdeelde. Fans van de band (die zichzelf The Army noemen) en enkele politici riepen de Zuid-Koreaanse regering de afgelopen tijd op om de zeven bandleden een uitzondering op de dienstplicht te geven vanwege hun exceptionele prestaties als artiesten. Met hits als Dynamite en Blood, Sweat & Tears zetten ze de Zuid-Koreaanse muziekstroming K-pop wereldwijd op de kaart. Eerder werden sommige topatleten, klassieke musici en dansers wel uitgezonderd van de dienstplicht. Maar voor de zeven leden van BTS zit dat er niet in: ze moeten 18 tot 21 maanden in het leger dienen. De eerste die aan de beurt is, is de 29-jarige Jin (Kim Seok-jin). Het management schrijft dat hij dit najaar nog een solonummer uitbrengt, en daarna in dienst treedt. De verwachting is dat de groep in 2025 weer bij elkaar komt. Beluister hieronder het populaire nummer Blood, Sweat & Tears van BTS, dat meer dan 900 miljoen keer is bekeken: