'Indonesië eist kunst en natuurhistorische vondsten terug'

De Indonesische regering eist acht kunststukken en natuurwetenschappelijke collecties terug van Nederland. Dat schrijft Trouw, dat een lijst in handen heeft die in juli naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gestuurd. Indonesië merkt de objecten aan als roofgoederen en wil ze terug hebben.

Volgens Trouw gaat het onder meer om de complete Dubois-collectie die in museum Naturalis in Leiden is tentoongesteld. Die bestaat uit zo'n 40.000 fossielen die aan het einde van de negentiende eeuw in Indonesië zijn opgegraven door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois. Op de lijst zou ook het topstuk van die collectie staan, de wereldberoemde schedel van de Javamens, die wordt gezien als belangrijke schakel in de menselijke evolutie.

Verder wil de Indonesische regering onder meer de zogeheten Lombokschat terug. Dat is een grote verzameling edelstenen en gouden en zilveren sieraden die nu door het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden worden beheerd.

'Musea nog niet op de hoogte'

Het ministerie bevestigt in de krant dat het verzoek van Indonesië in juli naar staatssecretaris Uslu is gestuurd. De lijst is nog niet gedeeld met de musea in kwestie, volgens het ministerie om speculatie te voorkomen. Een eerder aangekondigde onafhankelijke commissie onder leiding van Lilian Gonçalves gaat dit soort verzoeken beoordelen.

Een woordvoerder van Naturalis zegt tegen Trouw dat ze inderdaad nog niet op de hoogte was van de lijst, al hield het museum er volgens haar wel rekening mee dat dit verzoek zou komen. Naturalis zegt mee te werken aan een onderzoek naar de collectie, maar zegt verbaasd te zijn dat Indonesië de natuurhistorische objecten en kunstschatten op dezelfde hoop veegt.

"Kunstschatten zijn natuurlijk met de hand vervaardigd door mensen van de plaatselijke bevolking", zegt de woordvoerder van Naturalis. "Maar van de Javaschedel kun je zeggen: die was niet gevonden als de Nederlander Dubois geen zoektocht had opgezet."

Directeur Van Bommel van het Nationaal Museum van Wereldculturen zegt het "mooi te vinden dat er nu een formeel verzoek vanuit Indonesië ligt". Het museum beheert volgens Trouw vier van de acht objecten en collecties op de lijst en onderzocht al eerder de herkomst.