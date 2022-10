Truss biedt excuses aan na aanhoudende kritiek, maar vertrekt niet

De Britse premier Truss heeft haar excuses aangeboden voor wat zij nu noemt "fouten" in haar omstreden belastingplannen. Terwijl partijgenoten, de oppositie en Britse media smalend speculeren over haar vertrek, erkent ze dat haar jonge premierschap "niet perfect is geweest", maar zegt ze tegen de BBC dat ze er niet over peinst om terug te treden.

Truss doet haar uitspraken na een voor haar zware dag in het Britse Lagerhuis, waar haar nieuw aangestelde minister van Financiën Hunt bekendmaakte dat hij vrijwel al haar belastingmaatregelen terugdraait. Die plannen, aangekondigd door haar en de inmiddels ontslagen minister Kwarteng, leidden tot een ongekende waardedaling van het Britse pond en een diepe politieke crisis voor Truss.

In het interview met de BBC zegt ze de verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte fouten. "Ik wilde wat doen om mensen te helpen met het betalen van hun energierekeningen en om wat te doen aan hoge belastingen, maar we gingen te ver en te snel." Truss zegt wel nog steeds voorstander te zijn van een economie met lage belastingen en een hoge groei, maar zegt dat economische stabiliteit nu het belangrijkst is.

Vertrouwen gekelderd

De kritiek op Truss' optreden blijft luid, ook van partijgenoten die - met de peilingen in de hand - wijzen op het gekelderde vertrouwen in de Conservatieve partij. Volgens Britse media zinnen sommige Conservatieven erop om haar af te zetten, al is dat officieel nog niet mogelijk door een eerdere leiderschapsstemming over oud-leider Boris Johnson. Dat soort stemmingen kunnen maar eens per jaar plaatsvinden volgens de regels van de partij.

Labour-leider Starmet laakte Truss' aanvankelijke afwezigheid in het Lagerhuis, waar Hunt zijn nieuwe beleid toelichtte. Andere oppositieleden vroegen zich hardop af of Truss zich "onder een bureau had verstopt", iets wat tot hilariteit van Truss' partijgenoten en politieke tegenstanders werd weersproken door voormalig kandidaat voor het Conservatieve leiderschap Penny Mordaunt. Truss had "urgente zaken", aldus Mordaunt, die in tegenstelling tot Truss in het Lagerhuis excuses aanbood voor de onrust.

Truss: gekozen om te leveren

Schaduwminister van Financiën Murray lijkt bepaald niet onder de indruk van de excuses die Truss nu alsnog aanbiedt tegenover de BBC. Hij benadrukt dat de premier anderen wekenlang overal de schuld van heeft gegeven. "Geen enkel excuus kan iets veranderen aan het feit dat deze crisis op Downing Street is gemaakt en nu wordt betaald door de arbeider", aldus Murray.

Truss zelf benadrukt tegenover de BBC dat het een teken is van eerlijke politiek dat ze nu haar fouten erkent. Ze zegt vastbesloten te zijn om haar partij te leiden tot de volgende verkiezingen. "Ik blijf zitten omdat ik gekozen ben om te leveren voor dit land en ik ben vastbesloten om dat te doen."