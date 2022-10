Sri Lankaan Karunatilaka wint Booker Prize met satirische 'onderwereldwhodunnit'

De Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt de prestigieuze prijs voor Engelstalige literatuur voor zijn satirische roman The Seven Moons of Maali Almeida, over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf die dood ontwaakt in de onderwereld en geen idee heeft hoe hij om het leven is gekomen. Het is zijn tweede boek.

Het idee om de roman te schrijven kreeg Karunatilaka in 2009, direct na het einde van de decennialange bloedige burgeroorlog in zijn land. Hij vroeg zich af hoe dit gigantische oorlogstrauma verwerkt zou kunnen worden als de doden erover mee konden praten, wat hem na lang worstelen op het idee bracht om een zwarte komedie te schrijven die zich afspeelt tussen de slachtoffers van deze strijd.

Karunatilaka verbeeldt de onderwereld als een soort saaie Belastingdienstachtige bureaucratie waar dolende zielen verward hun gram proberen te halen en ondertussen voor de lol de levenden slechte ideeën influisteren. Zijn hoofdpersoon, Maali Almeida, ontdekt dat hij vanwege zijn oorlogsfotografie is vermoord en dat hij zeven dagen de tijd heeft om zijn eigen moord op te lossen.

'Ambitieus en hilarisch'

"Misschien is het wel een aannemelijke uitleg waarom Sri Lanka tragedie na tragedie lijkt te overkomen, dat er dolende zielen en geesten ronddwalen", zegt Karunatilaka, die eerder onder meer in Amsterdam woonde en zijn schrijverschap nu in Colombo combineert met een baan als copywriter. "Het leek me een nuttige manier om dit akelige onderwerp te bekijken, ook met wat lichtheid en speelsheid."

De jury van de prijs, die werd uitgereikt door de Britse koningin-gemalin Camilla, prijst zijn aanpak. "We bewonderen de ambitie, de kunde, de durf en de hilarische uitwerking zeer", zei juryvoorzitter MacGregor. "Het is een boek dat de lezer een achtbaanrit laat maken langs leven en dood." Volgens de jury is het een "whodunnit en thriller die wemelt van de brutale geesten".

Karunatilaka zei in zijn dankwoord dat hij hoopt dat zijn boek over een jaar of tien niet meer gezien hoeft te worden als politieke satire, maar als pure fictie. "Dat dan is begrepen dat corruptie, racisme en vriendjespolitiek niet hebben gewerkt en ook nooit zullen werken. Ik hoop dat het gelezen wordt in een Sri Lanka dat van zijn verhalen leert."