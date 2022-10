Kermis Osdorp eerder dicht na overlast, agressie en charges politie

De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp drie uur eerder gesloten na aanhoudende onrust op het terrein. Gisteren en vandaag is er illegaal vuurwerk afgestoken, gevochten en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Daarom is besloten om de kermis om 19.00 uur te sluiten, in plaats van 22.00 uur. Omdat het na de sluitingstijd onrustig bleef, heeft de politie charges uitgevoerd.

Net als gisteren is er vanavond met vuurwerk naar agenten gegooid. Een omwonende zegt tegen NH Nieuws dat er de hele avond knallen te horen waren. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er vooralsnog één persoon is aangehouden.

Kermisbaas Frans Stuy zegt tegen stadszender AT5 dat hij het heel spijtig vindt dat de kermis eerder dicht is gegaan, maar benadrukt dat hij het de politie en de gemeente niet kwalijk neemt. "Al 35 jaar sta ik daar en ik heb alle generaties meegemaakt. Er zijn in die jaren echt wel dingen gebeurd, maar nooit zoals nu."

Voor het eerst fouilleren

Stuy had maatregelen genomen na de onrust van afgelopen weekend. Zo was er bijvoorbeeld nog maar één ingang en een nooduitgang open, waar het terrein eerder op meer plekken te betreden was. "En voor het eerst in 35 jaar hebben we vandaag gefouilleerd. Ik was altijd tegen een kermis met hekken en fouilleren. Dat ging ook altijd goed, tot dit weekend", aldus de kermisbaas.

De kermis in Osdorp is er tot en met aanstaande zondag. Stuy hoopt dat hij de komende dagen toch nog wat langer open kan blijven. "Ik ben bereid camera's op te hangen en de security nog meer omhoog te gooien, al moet ik zelf bijleggen, en dat kost een vermogen. Ik geef de politie en de gemeente dus niet de schuld, maar ik moet wel de kans krijgen om het op te schroeven", vindt hij.