Van Hooijdonk held van NAC in Brabants onderonsje, Jong Ajax weer onderuit

NAC Breda is nog altijd zonder puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch hield lang stand in Breda, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Sydney van Hooijdonk uitgroeide tot held van de avond: 2-1.

Van Hooijdonk begon ondanks zijn treffer van vorige week op de bank, maar moest al na twaalf minuten in actie komen. Mario Bilate moest het veld verlaten met een blessure en de zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk verving hem. En met succes.

In de tweede helft boog Van Hooijdonk hoogstpersoonlijk een 1-0 achterstand - Jizz Hornkamp had gescoord voor FC Den Bosch - om in een voorsprong. Kort na rust stond hij bij een hoekschop op de juiste plaats voor zijn eerste doelpunt. En vijf minuten voor het laatste fluitsignaal schoot de 20-jarige aanvaller onberispelijk raak vanaf een meter of veertien: 2-1.

NAC koploper

NAC gaat na drie speelronden aan de leiding in de eerste divisie, met negen punten. De Graafschap is de enige andere ploeg zonder puntenverlies, de Doetinchemmers staan tweede met zes punten uit twee wedstrijden.